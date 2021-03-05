Hırsız kadın kasiyerlerin elinden çırılçıplak soyunup kurtuldu! Manisa’da zincir markette akılalmaz olay...

Manisa Turgutlu'da hırsızlık yaptıklarından şüphelendikleri kadın ve kızlarını güvenlik kameralarını kontrol etmek için bekletmek isteyen kasiyerler neye uğradıklarını şaşırdı. Kasiyerlere öfkelenen kadın bir anda eteğini kaldırıp altındaki şalvarı indirerek kasiyere arkasını dönerek çırılçıplak soyundu. Kadınla baş edemeyen market çalışanları kadından şikayetçi olmayarak gitmesine izin verdiler. O anlar anbean güvenlik kameralarına böyle yansıdı...