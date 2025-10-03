Manisa’da yağışlı yolda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kula Eski Selendi Yolu Ahmetli Mahallesi Karagöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (37) idaresindeki 45 RA 3618 plakalı açık kasa kamyonet ile F.A. (42) yönetimindeki 48 UT 748 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Sevgi Altınbaş (40) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüleri F.A. ve A.S. ise yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.