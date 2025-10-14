PODCAST CANLI YAYIN
Manisa’da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! 2 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçta bulunan karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Kula yolu Gülpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Alaşehir yönüne seyir halinde olan Mehmet Fırat (69) idaresindeki 45 KA 7524 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Defalarca takla atan araç hurdaya döndü.

KARI-KOCA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Fırat ve eşi Mükrime Fırat, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet ve Mükrime Fırat'ın cenazeleri Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çiftin Alaşehir'e bağlı Baklacı Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

