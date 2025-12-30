PODCAST CANLI YAYIN
Karadeniz'de fırtına: Samsun'da 3 tekne battı

Karadeniz'de fırtına: Samsun'da 3 tekne battı

Karadeniz'de etkili olan kuvvetli fırtına sonucu Samsun'da dalgalara dayanamayan 3 tekne battı, başka teknelerin de zarar görmüş olabileceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, rüzgar hızının saatte 50 kilometreyi aştığı Samsun'da dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı. Sahili döven dev dalgalar kıyı şeridinde taşların karaya savrulmasına neden olurken, liman içerisindeki tekneler de olumsuz etkilendi.


Atakum Körfez Yat Limanı'nda şu ana kadar 3 teknenin battığı öğrenildi. Ekiplerin, başka batan ya da hasar gören tekne olup olmadığına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bunlar da Var

Alaşehir'de kadın cinayeti... Kadriye Köken'e korkunç infaz
Alaşehir'de kadın cinayeti... Kadriye Köken'e korkunç infaz
Son dakika... Erden Timur adliyeye sevk edildi! İşte bahis soruşturmasındaki ilk ifadesi
Son dakika... Erden Timur adliyeye sevk edildi! İşte bahis soruşturmasındaki ilk ifadesi
Son dakika... Yalova'da DEAŞ dehşeti: A Haber terör yuvasını görüntüledi! İşte o ev
Son dakika... Yalova'da DEAŞ dehşeti: A Haber terör yuvasını görüntüledi! İşte o ev
Son dakika... Yalova’da DEAŞ dehşeti: 3 polis şehit oldu! - VİDEO
Son dakika... Yalova’da DEAŞ dehşeti: 3 polis şehit oldu! - VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle