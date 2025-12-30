Karadeniz'de fırtına: Samsun'da 3 tekne battı

Edinilen bilgiye göre, rüzgar hızının saatte 50 kilometreyi aştığı Samsun'da dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı. Sahili döven dev dalgalar kıyı şeridinde taşların karaya savrulmasına neden olurken, liman içerisindeki tekneler de olumsuz etkilendi.



Atakum Körfez Yat Limanı'nda şu ana kadar 3 teknenin battığı öğrenildi. Ekiplerin, başka batan ya da hasar gören tekne olup olmadığına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.