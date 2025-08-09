Son Dakika
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
PODCAST CANLI YAYIN

Maltepe’de güzellik merkezinde hayrete düşüren hırsızlık anı kameralarda

İstanbul Maltepe’de bir güzellik merkezine gelen kadın, ürünleri inceleme bahanesiyle çantasına koyarak kayıplara karıştı. Kadının rahat tavırlı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine müşteri gibi giren kadın, raflardaki bakım ürünlerini incelemeye başladı. Çalışanların başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen kadın, ürünleri gizlice çantasına koydu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, çaldığı ürünleri çantasına koyduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi oturup bekledi. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının raflardaki ürünlere baktığı, ardından çantasına koyarak oturmaya devam ettiği görülüyor.

Bunlar da Var

Demirkapı Yaylası'nda Arap turistleri taşıyan minibüs dere yatağına yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı
Demirkapı Yaylası'nda Arap turistleri taşıyan minibüs dere yatağına yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı
Çanakkale'de orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor
Çanakkale'de orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kuru yük gemisinin radar hareketleri ortaya çıktı
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kuru yük gemisinin radar hareketleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle