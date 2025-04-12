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Malatya’da üç araçlı trafik kazası: 4 yaralı
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Malatya’da üç araçlı trafik kazası: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 12.04.2025 23:13:28

Malatya-Elazığ karayolu TÜVTÜRK mevkiinde meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya-Elazığ karayolu TÜVTÜRK mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Y.G. yönetimindeki 44 AGS 519 plakalı minibüs, İ.K. yönetimindeki 23 ADU 340 plakalı otomobil ve E.A.'nın kullandığı 06 DCH 542 plakalı araç çarpıştı. Kazada, M.C., M.O., V.K. ve S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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