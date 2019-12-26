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Malatya'da şok olay kemarada! Yardım bahanesiyle yaklaştı, baygın şahsın parasını böyle çaldı

26.12.2019 18:04

Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak'ta baygınlık geçiren sara hastası şahsın cebinden bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, kamera görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, Malatya Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinden 7,4 gram kubar esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli adli makamlara sevk edilirken, mağdur vatandaşın da ifadesine başvuruldu.


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