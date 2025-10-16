Malatya’da lastiği patlayan araç midibüse çarptı: 13’ü öğrenci 14 yaralı
Malatya-Adıyaman karayolunda lastiği patlayan hafif ticari aracın tur midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 13’ü öğrenci 14 kişi yaralandı. Midibüsün devrildiği kazada yol trafiğe kapandı.
LASTİK PATLADI, ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu Karapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan 28 AZ 683 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, aynı yönde ilerleyen 02 AFS 117 plakalı, Mercedes marka Adıyaman Turan Turizm firmasına ait tur midibüsüne çarptı.
MİDİBÜS DEVRİLDİ, 14 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle midibüs devrilerek yan yattı. Kazada 13'ü öğrenci olmak üzere 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.