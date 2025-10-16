Malatya’da lastiği patlayan araç midibüse çarptı: 13’ü öğrenci 14 yaralı

LASTİK PATLADI, ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Adıyaman karayolu Karapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan 28 AZ 683 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, aynı yönde ilerleyen 02 AFS 117 plakalı, Mercedes marka Adıyaman Turan Turizm firmasına ait tur midibüsüne çarptı.

MİDİBÜS DEVRİLDİ, 14 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle midibüs devrilerek yan yattı. Kazada 13'ü öğrenci olmak üzere 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.