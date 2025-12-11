PODCAST CANLI YAYIN
Malatya'da evinde kötü koku gelen şahıs ölü bulundu

Malatya'da 63 yaşındaki bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, 16.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Zafer Mahallesi Sadrazam sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir apartmanın 4'üncü katından kötü koku gelmesi üzerine durum bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Mevlüt Özdemir'i (63) hareketsiz bir şekilde buldu. Komşuları tarafından yaklaşık iki gün önce görülen şahsın çeşitli hastalıkları bulunduğu, ilk belirlemelere göre ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği belirtildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Mevlüt Özdemir'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

