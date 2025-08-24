Malatya Akçadağ’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

AKÇADAĞ'DA OTOMOBİL KAZASI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 12.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Akçadağ - Tigem mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametine seyreden M.Y. (64) yönetimindeki 06 VM 371 plakalı otomobil, Gölpınar yönünden yola çıkmaya çalışan A.C. (25) idaresindeki 44 ADS 240 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Gülten Gülbaş olay yerinde hayatını kaybetti. M.Ç., A.C., Y.P.G. ve E.Ç. ise yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Gülten Gülbaş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.