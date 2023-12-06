Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Olay ülke gündeminde bomba etkisi yaratırken bir gelişmede 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' diyen Neslim Güngen'den geldi. Eşi İnanç Güngen ile birlikte mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından rahat bir tavırla açıklama yapan Güngen bakın ne dedi...