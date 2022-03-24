Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti

Beşiktaş’ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil savrularak kaldırıma vurduktan sonra alev alev yandı. Otomobilin sürücüsü aracın yandığını görünce önce ağladı, ardından kazaya karıştığı tarafla kavga etti. Kaza, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Gül’ün kontrolündeki 34 DHL 455 plakalı lüks otomobil Ortaköy’den Beşiktaş istikametinde seyir halindeyken ters istikamette seyir halinde olan Berk Menteş’in kulandığı 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma da çıkan lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Çırağan Caddesini tedbir amaçlı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.