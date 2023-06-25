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LBGT'lilerin yürüyüşüne polis müdahale etti; çok sayıda gözaltı var

LBGT'lilerin yürüyüşüne polis müdahale etti; çok sayıda gözaltı var
25.06.2023 21:28 - Son Güncelleme: 25.06.2023 21:30

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İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen eylem yapmak isteyen LGBT üyelerine polis müdahalede bulundu. Tüm ikazlara rağmen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen LGBT üyesi 50’nin üzerinde kişi gözaltına alındı.

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İzmir Valiliği, önceki gün yaptığı açıklamayla, 11'inci Onur Haftası kapsamında İzmir'de düzenlenecek toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması gibi tüm eylem ve etkinlikleri, genel ahlakı koruma gerekçesiyle yasakladı.

LBGTlilerin yürüyüşüne polis müdahale etti; çok sayıda gözaltı var

Açıklamada, "Yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir. Yasalara aykırı davrananlar hakkında da kolluk güçleri yetkileri çerçevesinde her türlü müdahaleyi yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Valiliğin 'yasak' kararına karşın LBGT üyeleri, 'Onur Yürüşüyü' adı altında eylam yapmak amacıyla, bugün saat 17.45'te Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Polis ekipleri caddeye çıkan tüm sokakları barikatlarla kapatttı.

Çevik Kuvvet ekipleri ve asayiş ekiplerin de katılımıyla geniş çaplı önlem alındı. Gruplar halinde gelen LBGT üyeleri, caddede bekleme yapmamaları için uyarıldı. Ancak, buna rağmen grup, bulunduğu yerden ayrılmadı. Grubun, uyarıları dikkate almaması üzerine polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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