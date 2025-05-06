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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik kazası: 2 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 6.05.2025 21:59:41

İzmit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, bariyerleri aşarak 5 metre yükseklikten yan yola uçtu. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda, seyir halindeki hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve yaklaşık 5 metre yükseklikten yan yola uçtu.

Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken , içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi . Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araç hurdaya dönerken , polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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