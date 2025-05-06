Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik kazası: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda, seyir halindeki hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve yaklaşık 5 metre yükseklikten yan yola uçtu.
Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken , içinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi . Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kaza sebebiyle araç hurdaya dönerken , polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.