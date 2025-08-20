2 ölü 2 yaralı! Samsun' da feci kaza: Otomobil römorka çarptı

OTOMOBİL RÖMORKA ÇARPTI

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Evci mevkisinde meydana geldi. Yusuf Y. (33) yönetimindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet Ö.'nün kullandığı 04 D 6425 plakalı çekiciye bağlı 33 ACH 862 plakalı römorka çarptı.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ, İKŞİ KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle otomobil römorkun altına girdi. Araçta bulunan sürücü Yusuf Y. ile Okan Y. (21), Nimet C. (36) ve Anıl C. (7) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Okan Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

DURUMU AĞIR OLAN SÜRÜCÜ HASTANEDE

Yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Yusuf Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.