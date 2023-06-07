Kuşadası'nda üzücü görüntü! Son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu. Deniz yüzeyinde uzun süre kaldıkları için yunuslara nekropsi yapılma imkanı bulunmadığı bildirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu. Deniz yüzeyinde uzun süre kaldıkları için yunuslara nekropsi yapılma imkanı bulunmadığı bildirildi.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslar, genellikle deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölmektedir. Ancak son günlerde ölen yunusların insan kaynaklı olduklarını düşünüyoruz. Art arda meydana gelen yunusların ölümleri hakkında ve daha fazla ölümlerin yaşanmaması için, denizle ilgili birimler tarafından araştırma yapılmasıyla ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'na bilgilendirme yaptık" dedi.