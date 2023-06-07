Haberler Yaşam Videoları Kuşadası'nda üzücü görüntü! Son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu

Kuşadası'nda üzücü görüntü! Son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu

Kuşadası'nda üzücü görüntü! Son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu
07.06.2023 17:46 - Son Güncelleme: 07.06.2023 17:48

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:24
Nevşehir'de eğitim uçağı düştÜ
Yaşam 00:42
Avcılar'da İETT otobüsüyle...
Yaşam 06:39
Otomobil köprüden dereye uçtu:...
Yaşam 00:54
1 kişinin öldüğü 13 kişinin...
Yaşam 01:29
Uyuşturucu satıcılarına şafak...
Yaşam 01:29
Samsun-Ordu karayolunda...
Yaşam 00:18
Şırnak'ta güvenlik korucusu...
Yaşam 03:30
Yollar çöktü, araçlar çöken...
Yaşam 01:23
Jakuzide yakalanıp darp edilen...
Yaşam 02:56
Sel sularına kapılan bir kişi...
Yaşam 02:19
Diyarbakır'da 100 dönüm alanda...
Yaşam 00:56
Adana'da, anız yangınında...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son bir haftada 6 ölü yunus sahile vurdu. Deniz yüzeyinde uzun süre kaldıkları için yunuslara nekropsi yapılma imkanı bulunmadığı bildirildi.

Yaşam Videoları

Kuşadası'ndaki Nazilli Sitesi, Kocagöl, Sevgi, Söke Sahil ve Ayday Siteleri plajlarında ve Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu'nda son bir haftada kumsalda 6 ölü Yunus bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkililerin yaptığı incelemede, deniz yüzeyinde uzun süre kaldıkları için nekropsi imkanı olmayan yunusların 3'ünün 'Stenella coeruleoalba' cinsi çizgili yunus, diğer 3'ünün ise 'Delphinus delphis' cinsi tırtak yunus olduğu belirlendi. Kuşadası Körfezi'nin güney bölgesinden geldiği tespit edilen yunusların ağır kokuşma gösterdiği, aşırı bozulmalar olduğu, bazılarının üzerinde delikler tespit edildiği ve yunuslardan 2'sinin kuyruklarının kesildiği tespit edildi. Yunusların ölçümleri yapılarak doku ve diş örnekleri alındı. Yunuslardan 5'i Kuşadası Belediyesi, diğer 1'i de Milli Park Müdürlüğü tarafından gömüldü.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslar, genellikle deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölmektedir. Ancak son günlerde ölen yunusların insan kaynaklı olduklarını düşünüyoruz. Art arda meydana gelen yunusların ölümleri hakkında ve daha fazla ölümlerin yaşanmaması için, denizle ilgili birimler tarafından araştırma yapılmasıyla ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'na bilgilendirme yaptık" dedi.

SON DAKİKA