Kurusıkı tabancayla kuyumcuyu soyan zanlı vurularak yakalandı

Şanlıurfa’da Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soyup kaçan zanlı, silahla vurularak yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. Elindeki silahla Muhammed Yıldırım’a ait kuyumcu dükkanına giren şahıs, altın ve paraları elindeki poşete doldurmasını istedi. Poşeti 720 gram altınla dolduran soyguncu dükkandan çıkıp kaçmaya başladı. Kasadaki ruhsatlı silahını alıp soyguncuyu kovalayan kuyumcu, arkasından ateş ederek bacağından vurdu. Yere düşen soyguncu çevredekiler tarafından yakalanarak olay yerine giden polis ekiplerine teslim edildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahsın, soygunda kurusıkı tabanca kullandığı belirlendi.