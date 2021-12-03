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Maltepe’de filmlere konu olacak üst geçit, çıkışı var inişi yok

Maltepe’de filmlere konu olacak üst geçit, çıkışı var inişi yok
03.12.2021 12:20
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Maltepe'de E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında yer alan üst geçidin engelli rampasının yapımı, aradan 3 yıl geçmesine rağmen unutuldu. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Engelli rampası yarım bırakılan üst geçit havadan görüntülendi. Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi’nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde bırakıldı. Aydınevler Mezarlığı’na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl basında oldukça yer edinen üst geçitteki engelli rampası, aradan 3 yıl geçmesine rağmen yapılmadı. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB’ye vatandaşlar tepki gösterdi.

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