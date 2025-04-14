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Küçükçekmece’de trafik kazası: Sürücü takla atan araçtan yaralı olarak çıkarıldı
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Küçükçekmece’de trafik kazası: Sürücü takla atan araçtan yaralı olarak çıkarıldı

Giriş Tarihi: 14.04.2025 21:50:50

Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden Eyüp Y., kaldırımdaki dubalara çarptıktan sonra takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, 20 YE 179 plakalı otomobil sürücüsü Eyüp Y., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Eyüp Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçtan yakıt dökülmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yere köpükle müdahale etti. Takla atan araç, çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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