SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 23:39 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 23:39

Küçükçekmece'de silahlı saldırı anı kamerada!

Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelerek kişiye silahla saldıran şüpheliler olay yerinden kaçarken yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Cadde'si üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araçla gelen şüpheliler, kaldırımda oturan 2 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanırken yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlattı. Saldırı anıysa çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Avcılar'da korkutan metrobüs yangını! Uzun araç kuyrukları oluştu
24.04.2024Çarşamba
'Batuhan A' gemisinin battığı bölgede 70 gün sonra ceset bulundu!
24.04.2024Çarşamba
Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 13 gözaltı
24.04.2024Çarşamba
MİT ve Emniyetten ortak operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak paketlendi
24.04.2024Çarşamba
Başkentte panik anları! Anne ve 2 çocuğu, dolmuşun altında kalmaktan son anda böyle kurtardı!
24.04.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Eskişehir’de Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı! 00:46
Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan genç saldırıya uğradı!
25.04.2024Perşembe
İZLE I Trabzonspor 3 - 2 VavaCars Fatih Karagümrük GENİŞ ÖZET 09:37
Trabzonspor 3 - 2 Karagümrük (GENİŞ ÖZET)
25.04.2024Perşembe
Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını! 01:36
DEM Parti il binasına terör baskını!
25.04.2024Perşembe
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e İsrailliler saldırdı | O anlar kameraya böyle yansıdı... 01:28
İsrailli Bakana halkından dayak!
25.04.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA