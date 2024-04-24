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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 21:01 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 21:01

'Batuhan A' gemisinin battığı bölgede 70 gün sonra ceset bulundu!

Marmara Denizi'nde balıkçılar tarafından su yüzeyine çıkan bir ceset bulundu. Cesedin 70 gün önce batan "Batuhan A" isimli teknenin kayıp iki mürettebatınadan birine ait olabileceği değerlendiriyor.

Marmara Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan "Batuhan A" adlı geminin kayıp iki mürettebatı bulunamazken olaydan 70 gün sonra geminin battığı bölgede balıkçılar su yüzeyine çıkmış bir ceset buldu.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak olan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

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