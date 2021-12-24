Konya'da tefeci çetesine operasyon: 15 gözaltı

Konya'da suç işlemek amacı ile silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma, silah kaçakçılığı gibi suçlara karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 15'e yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı Adi Suç Çetesi" kurarak gasp, yağma, tefecilik, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma, kasten yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi gibi suçlarını işledikleri tespit edilen 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir çok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında sözde çete lideri A.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 18 kişiden 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 750 gram toz esrar, 4 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 90 adet tabanca fişeği, suç unsuru 193 bin TL para, 1 milyon TL değerinde çok sayıda senet ve çok sayıda delici, kesici alet ele geçirildi. Aralarında sözde çetesi lideri A.Ç.’nin de bulunduğu 15 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.