Konya’da polisten kaçanın kendisi olmadığını iddia eden şahsın cebinden kontak anahtarı çıktı

Konya’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, durup baklava aldığı pastanenin önünde yakalandı. Polisten kaçanın kendisi olmadığı iddia eden şahsın cebinden kaçan aracın kontak anahtarı çıkarken, aracın yanında uyuşturucu madde bulundu. Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 34 RU 5288 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen durmayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan otomobili bir süre sonra gözden kaybetti.