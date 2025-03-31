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Konya’da karı-koca arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu: 4 yaralı
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Konya'da karı-koca arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 20:10 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 20:10

Konya'da karı-koca arasındaki tartışmaya ailelerin de dahil olması ile çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Kavukçu Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karı-koca arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma ailelerin de dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada 4 kişi yaralanırken, bir otomobilde de hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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