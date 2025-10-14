PODCAST CANLI YAYIN
Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü otomobildi olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Kadınhanı- Polatlı yolu Yaylayaka Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ali Akbaş yönetimindeki 42 GEK 13 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Burak Apalı yönetimindeki 42 VL 799 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Burak Apalı, Ali Akbaş ile Sevgi Gündüz (40), Döndü Oflaz (51), Arafa Oflaz (16), Hatice Oflaz (38), Rümeysa Oflaz (18), Keziban Oflaz (40), Seyhan Turhan (34), Rabia Koyuncu (55), Mustafa Turhan (18), Pınar Akbaş (24), Sultan Akbaş (18), Şerife Akbaş (57), Esin Harman (31), Elmas Harmancı (49), Cemile Kaya (54) ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi ve Konya kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

