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Konya'da feci kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'da feci kaza! Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
13.06.2021 07:19
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Konya'da gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yaşamını yitirdi.


Konya'da devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Beyhekim Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Alpcan (45) idaresindeki 42 ADC 668 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet ve sürücü, kaldırıma çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kenan Alpcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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