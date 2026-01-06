PODCAST CANLI YAYIN
Konya'da camideki uygunsuz davranışa soruşturma: İşte o görüntüler!

Konya'da camideki uygunsuz davranışa soruşturma: İşte o görüntüler!

Konya'da tarihi Aziziye Camisi'nin içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde paylaşan genç kız ile yanındaki erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

Bir sanal medya kullanıcısı, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, 'Manitayı camide bile darlama işi' notu ile sayfasında paylaştı. Bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye bomba gönderme!
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye bomba gönderme!
Galatasaray 4-1 Trabzonspor | ÖZET İZLE
Galatasaray 4-1 Trabzonspor | ÖZET İZLE
Icardi Trabzonspor ağlarını salladı - Gol izle | GS 4-1 TS
Icardi Trabzonspor ağlarını salladı - Gol izle | GS 4-1 TS
Eren Elmalı Trabzonspor ağlarını salladı | GS 2 - 0 TS
Eren Elmalı Trabzonspor ağlarını salladı | GS 2 - 0 TS

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle