Konya'da özel bir anaokulunun uyku odasında M.U.S. (4) adlı kız çocuğu, yanındaki yatakta uyuyan B.C. (3) adındaki erkek çocuğuna saldırıp, vücudunun 13 yerinden ısırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, B.C. öğretmenlerin müdahalesi ile kurtarıldı. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, mağdur çocuğun annesi Elife C. "Hastanede 'Çocuğu köpek mi pitbull mu ısırdı' diye sordular. 4 yaşında bir kız çocuğunun ısırdığını söyleyince şaşırdılar. 13 yerinden ısırmış; kafatasından, gözünün üzerinden, ağzından, yanaklarından, kulağından koparcasına, omzundan, parmağından, kol bileğinden ısırıldığını gördük" dedi.