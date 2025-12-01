Eskişehir'de kontrolden çıkan araç ağacın üzerine çıktı: 1 ağır yaralı

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çevre yolunun Bursa istikametinde ilerleyen 42 BB 043 plakalı hatchback otomobil sürücüsü Ozan S.'nin kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç orta refüje çıkarak burada bulunan bir ağaca çapıp devirdi. Savrulmanın etkisiyle refüjdeki bir başka ağacın üzerine çıkıp orada kalan araç kullanılamayacak hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine polis,Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ozan S., itfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bilinci kapalı ve durumu ağır olan sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu konumunda bulunan kadının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.