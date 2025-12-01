Amasya’da feci zincirleme kaza: 23 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Amasya–Samsun karayolunda bir otomobil, yeni araçları taşıyan tır ve içinde mahkumların da bulunduğu cezaevi midibüsünün karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 sürücü, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza bölgesinde incelemelerde bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, "İstanbul'dan farklı illere transfer olan adli mahkumların içinde bulunduğu bir aracımızın Merzifon–Suluova arasında aynı güzergahta tırla sıkışma sonucu bir trafik kazası meydana geliyor. 12 mahkum, 9 jandarmamız, 2 de şoförümüz var. Hepsi yaralı. Orta ölçekli yaralı olan bir arkadaşımız var. Hepsinin şu anda sağlık durumları iyi" dedi.