Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı

Konya Meram’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Konya Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi Karaman Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Kaşınhanı Mahallesi yönüne seyreden A.D. idaresindeki 33 AZR 079 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü A.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan E.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün cenazesi ise otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı ve tahkikat devam ediyor.

