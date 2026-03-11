Aksaray'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada akranı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'na defnedilen genç, geride derin bir acı bıraktı. Zanlı R.M. ise mahkemece tutuklandı.

Sabahın Karanlığında Kanlı Kavga

Olay, dün gece saat 04.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Bir çiğ köfte dükkanında çalışan R.M. (16) ile lokantada garsonluk yapan, aynı zamanda açıktan lise okuyan Mustafa Yağız Edik (16) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma Bıçaklı Kavgaya Döndü

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Yağız Edik'i gören çevredekiler derhal yetkilileri aradı. R.M. ise olay yerinden kaçtı.

Genç Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Yağız Edik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye yol açtı.

Zanlı Aynı Mahallede Yakalandı, Tutuklandı

Kaçan R.M., kısa süre sonra aynı mahallede polis ekiplerince yakalandı. Olay yerinde 2 bıçak bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mustafa Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mustafa Yağız Edik'in cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Somuncu Baba Külliyesi'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Törene katılan yakınları ve sevenlerinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Edik, ardından Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi. O duygu dolu uğurlama anlarını haberimizin videosundan izleyebilirsiniz.

16 Yaşında Sönen Bir Hayat

Hem çalışıp hem de okuyarak geleceğe yürüyen Mustafa Yağız Edik, 16 yaşında anlamsız bir kavganın kurbanı oldu. Genç hayatını kaybeden Edik, geride ailesine ve sevenlerine derin bir acı bıraktı.