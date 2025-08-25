Konya Karapınar’da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

KAZA AKYAZI MEVKİİNDE OLDU

Kaza, Karapınar - Konya kara yolunun 20. kilometresinde bulunan Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 63 AHM 296 plakalı otomobil ile N.K. idaresindeki 11 UB 112 plakalı kamyonet çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Casim Kurt, E.K., M.K., F.K. ve Z.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

CASİM KURT HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Casim Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 AĞIR YARALI KONYA'YA SEVK EDİLDİ

Durumu ağır olan 3 kişi, ambulanslarla Konya'daki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.