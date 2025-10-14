Konteynerde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi

PODCAST CANLI YAYIN
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokainin ticaretini yapan suç örgütü üyesi 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan 'fosil unu' cinsi eşya yüklü konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince riskli değerlendirilerek takibe alındı. Konteynere yönelik kontroller neticesinde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain tespit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin, tüm yönleriyle ortaya çıkartılabilmesi amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı. Konteyner Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı birimlerinin ortak takibi altında Barcelona Limanı'na ulaştı. Konteynerle ilgili olarak İspanya Polis Teşkilatınca Madrid'de gerçekleştirilen, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyon neticesinde organize suç örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Diğer yandan Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince edinilen istihbari çalışmalar sonucu Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen TIR, ekiplerce şüpheli değerlendirildi. X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilince, eğitimli narkotik köpeği Atlas ile araçta detaylı arama yapıldı. Yasal yük içerisine gizlenmiş 65 milyon TL değerinde 105 kilogram esrar ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

