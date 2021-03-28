Kocasını takip eden kadın, bir başka kadının evinde yakaladı

Zonguldak'ta olaylı bir gece yaşandı. Ereğli ilçesinde bir kadın kendisini aldattığını düşündüğü kocasını takibe başladı. Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kendisini aldattığını düşündüğü kocasını taki eden kadın kocasını başka bir kadının evinde yakaladı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.'yi takip etti. Kocasının G.A.'nın (32) evine girdiğini gören H.T., eve giderek kapıyı çaldı.

KOCASINI BAŞKA BİR KADININ EVİNDE YAKALADI

Eşini G.A.'nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı. Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.'ye de tepki gösterdi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.