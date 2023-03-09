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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
09.03.2023 16:39

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Atalar Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Bu sırada 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler tedbir amaçlı fabrikaya alınmadı, güvenli alanda beklettirildi. Dumanların ilçenin birçok noktasından görüldüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

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