Kocaeli’nde bariyer kazasında hayatını kaybeden iki arkadaş toprağa verildi!

Giriş Tarihi: 27.04.2025 20:10:39

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-605 karayolu Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde , 41 SH 736 plakalı otomobil , sürücüsü Sadık Seymen 'in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı . Çarpmanın etkisiyle bariyerin bir kısmı yerinden sökülürken, otomobil demir yığınına dönüştü .

Araçta sıkışan sürücü Sadık Seymen ve yolcu Mustafa Ören , olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sadık Seymen ve Mustafa Ören, Kandıra ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından, Sadık Seymen Elmacık Köy Mezarlığı'na , Mustafa Ören ise Erikli Belen Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.