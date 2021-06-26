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Kocaeli'de "Uçan Adam" gösterisi büyük ilgi çekti

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla 2. Su Sporları Festivali yapıldı. Festivalde Fly Board ile 'Uçan Adam' gösterisi büyük beğeni topladı.


İzmit Seka Park sahilinde yapılan Su Sporları Festivali'ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival kapsamında su sporları kulüpleri stant kurdu.

Fly board ise festivalde en ilgi çeken gösterilerden biri oldu. Fly board kullanıcısı iskeleden bir kişiyi de alıp havada bir süre gezdirdi. Ardından da Türk bayrağı açması alkış topladı. Festival kapsamında yelkenliler ve kayık takımları denize açıldı. Büyükşehir belediyesinin bando takımı ise kayıkta müzik çaldı.

Festival öncesi konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Çok uzun süredir evlerdeydik ve çok sıkılmıştık. Bugün burada Su Sporları Festivali kapsamında buluştuk. Gençlerimiz burada çeşitli su sporları ile buluşacak. Gençlerimizin spor yapması bizi mutlu ediyor." dedi.

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