Kocaeli’de trafikte dehşet kamerada: Servis şoförü motokuryeye saldırdı

TRAFİKTE TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 6 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis aracı şoförü B.B. ile motokurye M.K. arasında trafikte tartışma çıktı.

SERVİS ŞOFÖRÜ KURYENİN ÖNÜNÜ KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine B.B., kullandığı servis aracıyla M.K.'nın önünü kesti. Araçtan inen B.B., motokuryeye yumruk ve tekmeyle saldırarak darbetti. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

M.K.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis şoförü B.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis aracı şoförünün motokuryenin önünü kestiği, araçtan inip yumruk ve tekmeyle saldırdığı, kuryenin yere yığıldığı ve çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.