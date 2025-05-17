Kocaeli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:52:59

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde, meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile bir araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Enes Ağaç ve yolcu olarak bulunan K.K. yola savruldu.Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, sürücü Enes Ağaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan K.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan K.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

