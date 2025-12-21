PODCAST CANLI YAYIN
Avcılar'da 40 bin liralık elektrik ekipmanı hırsızlığı kamerada: İşte o anlar!

Avcılar’da sokakta park halindeki minibüsün kapısını zorlayarak açan şüpheli, araçtan yaklaşık 40 bin lira değerindeki elektrik ekipmanlarını ve bazı aksesuarları çaldı. Olayın ardından şüphelinin çaldığı ekipmanları kucağında götürdüğü ve kaçtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

ARAÇTAN 40 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Olay, saat 04.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G117 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halindeki minibüsü hedef alan bir şüpheli, kapıyı zorlayarak aracı açtı.

EKİPMANLARI KUCAKLAYIP KAÇTI

Şüpheli, minibüs içindeki 2 elektrik tamir takımı, 4 takım lambası, 1 güneş paneli ve bazı aksesuarları alarak kaçtı. Çalınan malzemelerin değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

