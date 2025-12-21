Avcılar'da 40 bin liralık elektrik ekipmanı hırsızlığı kamerada: İşte o anlar!

ARAÇTAN 40 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Olay, saat 04.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G117 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halindeki minibüsü hedef alan bir şüpheli, kapıyı zorlayarak aracı açtı.

EKİPMANLARI KUCAKLAYIP KAÇTI

Şüpheli, minibüs içindeki 2 elektrik tamir takımı, 4 takım lambası, 1 güneş paneli ve bazı aksesuarları alarak kaçtı. Çalınan malzemelerin değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.