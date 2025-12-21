PODCAST
Esenyurt'ta iş yerinde yangın: İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 13:23
Esenyurt'ta iddiaya göre bir restoranın bacasında başlayan yangın binanı dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine olay itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
