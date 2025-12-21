Büyükçekmece ve Esenyurt'ta kuyumcuya sahte altın satan şüpheli yakalandı
Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 2 kuyumcuya girerek 106 bin 500 lira değerinde sahte altın satan şüpheli Seda Ö.(22) polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri devam eden kadının sahte altını sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İKİ İLÇEDE AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRICILIK
Büyükçekmece'de 17 Kasım'da kuyumcuya müşteri gibi giren Seda Ö., 68 bin 500 lira değerindeki sahte altın zinciri sattı. Altının sahte olduğunu fark eden kuyumcu polise başvurdu.
1 AY SONRA TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI
Aynı şüpheli, 17 Aralık'ta bu kez Esenyurt'taki bir kuyumcuda 38 bin lira değerinde sahte altın bileklik sattıktan sonra kaçtı.
KAMERAYA YANSIDI, YAKALANDI
Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Seda Ö.'nün kuyumculara sahte altın sattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.