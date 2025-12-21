PODCAST CANLI YAYIN
Büyükçekmece ve Esenyurt'ta kuyumcuya sahte altın satan şüpheli yakalandı

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 2 kuyumcuya girerek 106 bin 500 lira değerinde sahte altın satan şüpheli Seda Ö.(22) polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri devam eden kadının sahte altını sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ İLÇEDE AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRICILIK

Büyükçekmece'de 17 Kasım'da kuyumcuya müşteri gibi giren Seda Ö., 68 bin 500 lira değerindeki sahte altın zinciri sattı. Altının sahte olduğunu fark eden kuyumcu polise başvurdu.

1 AY SONRA TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

Aynı şüpheli, 17 Aralık'ta bu kez Esenyurt'taki bir kuyumcuda 38 bin lira değerinde sahte altın bileklik sattıktan sonra kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI, YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Seda Ö.'nün kuyumculara sahte altın sattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.

