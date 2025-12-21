Büyükçekmece ve Esenyurt'ta kuyumcuya sahte altın satan şüpheli yakalandı

İKİ İLÇEDE AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRICILIK

Büyükçekmece'de 17 Kasım'da kuyumcuya müşteri gibi giren Seda Ö., 68 bin 500 lira değerindeki sahte altın zinciri sattı. Altının sahte olduğunu fark eden kuyumcu polise başvurdu.

1 AY SONRA TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

Aynı şüpheli, 17 Aralık'ta bu kez Esenyurt'taki bir kuyumcuda 38 bin lira değerinde sahte altın bileklik sattıktan sonra kaçtı.

KAMERAYA YANSIDI, YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Seda Ö.'nün kuyumculara sahte altın sattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.