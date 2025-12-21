Beylikdüzü'nde 10 katlı binanın yıkım sırasında çöktüğü anlar kamerada

YIKIM SIRASINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan site içindeki 10 katlı bina, çalışmalar sırasında aniden çöktü.

ÇOCUKLAR SON ANDA KAÇTI

Yıkımı izleyen çocuklar, çöken binanın enkazı altında kalmaktan saniyelerle kurtularak olay yerinden kaçtı. O anlar büyük panik yaşanmasına neden oldu.

OLAY KAMERADA

Binanın aniden çöktüğü anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökme anı ve çocukların son anda kurtuluşu net şekilde görülüyor.