Beylikdüzü'nde 10 katlı binanın yıkım sırasında çöktüğü anlar kamerada
Beylikdüzü'nde bir site içerisindeki 10 katlı bina yıkım sırasında aniden çöktü. Bu sırada yıkım çalışmalarını izleyen çocuklar enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki bir vatandaş ise 'bir şey yok' diyerek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
YIKIM SIRASINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan site içindeki 10 katlı bina, çalışmalar sırasında aniden çöktü.
ÇOCUKLAR SON ANDA KAÇTI
Yıkımı izleyen çocuklar, çöken binanın enkazı altında kalmaktan saniyelerle kurtularak olay yerinden kaçtı. O anlar büyük panik yaşanmasına neden oldu.
OLAY KAMERADA
Binanın aniden çöktüğü anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökme anı ve çocukların son anda kurtuluşu net şekilde görülüyor.