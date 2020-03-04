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Kocaeli İzmit'te masaj salonuna fuhuş operasyonu: 8 gözaltı | Video

Kocaeli İzmit'te masaj salonuna fuhuş operasyonu: 8 gözaltı | Video

04.03.2020 15:44

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair gelen şikayetler üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan S.E., Ç.V., ve N.D. adlı 3 şahıs ile fuhşa sürüklenen 5 kadın gözaltına alındı. Fuhşa sürüklenen kadınlar, ifadeleri sonrasında serbest kaldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


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