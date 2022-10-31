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Kız arkadaşı Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle hayattan koparan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu intihar etti

Kız arkadaşı Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle hayattan koparan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu intihar etti
31.10.2022 09:20 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:21

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) darbedip, 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onanan ve tutulduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza infaz Kurumu'nda tek kaldığı hücrede kendisini asarak intihar eden boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kemaloğlu'nun cenazesinin geç saatlerde hava yolu ile Muğla'ya götürüleceği öğrenildi.

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