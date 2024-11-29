Kıskançlık davası kanla bitti: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 22:56

Pendik'te bir kişi sokak ortasında kıskançlık krizi yüzünden cinayet işledi. Esenler Mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, 55 yaşındaki İ.G., 51 yaşındaki A.Z.'yi sokakta gördü. Koşarak yanına yaklaşan İ.G., husumetlisini defalarca vurarak yere serdi. A.Z.'nin yanında bulunan A.T. ise hafif yaralanarak bir kuyumcuya sığındı. Olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri, A.Z.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.