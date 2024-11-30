Aksaray'da ölümcül kaza: Otomobil ile otobüs çarpıştı

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 00:07 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 00:07

Aksaray'da otobüs ile otomobil çarpıştı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında yaşandı. Antalya'dan Van'a giderken Aksaray'da yolcu nakli yapan Y.B. (59) idaresindeki yolcu otobüsü, terminal yan yoldan gelen Yiğit Abay (23) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Yiğit Abay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla genç sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarıldı ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.