Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya heyecanı! Batu Alıcı soruya cevap verecek mi?

ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de heyecan zirveye çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Batu Alıcı, 1 milyonluk soruya ulaşmıştı. Sürenin bitmesi sonrası yarışmanın bugünkü yeni bölümü 1 milyon TL'lik soruyla başlayacak. Peki hiç jokeri kalmayan Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruyu cevaplayacak mı? Yoksa 400 bin TL'yi alıp yarışmadan çekilecek mi? Nefesler tutuldu ve "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının yeni bölümü için geri sayım başladı...