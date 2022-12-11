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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya heyecanı! Batu Alıcı soruya cevap verecek mi?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya heyecanı! Batu Alıcı soruya cevap verecek mi?
11.12.2022 09:51

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ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de heyecan zirveye çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Batu Alıcı, 1 milyonluk soruya ulaşmıştı. Sürenin bitmesi sonrası yarışmanın bugünkü yeni bölümü 1 milyon TL'lik soruyla başlayacak. Peki hiç jokeri kalmayan Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruyu cevaplayacak mı? Yoksa 400 bin TL'yi alıp yarışmadan çekilecek mi? Nefesler tutuldu ve "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının yeni bölümü için geri sayım başladı...

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