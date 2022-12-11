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Evine gelmesini beklediği şahsa kurşun yağdırdı

Evine gelmesini beklediği şahsa kurşun yağdırdı
11.12.2022 10:11 - Son Güncelleme: 11.12.2022 10:12

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Lüks site önünde kanlı hesaplaşma kamerada Evine gelmesini beklediği şahsa kurşun yağdırdı Esenyurt'ta sabaha karşı eve dönen bir kişi, husumetlisi tarafından site kapısı önünde kurşun yağmuruna tutuldu.

Yaşam Videoları

İSTANBUL - Esenyurt'ta sabaha karşı eve dönen bir kişi, husumetlisi tarafından site kapısı önünde kurşun yağmuruna tutuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Esenyurt Cumhuriyet Mah. meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, sabaha karşı evine döndüğü esnada husumetlisi tarafından pusuya düşürüldü. Arkadaşlarıyla eğlenceden dönen şahıs, araçla evine bırakıldı.

Bu sırada saatlerdir site kapısında bekleyen Mikail T. isimli saldırgan, araçtan inen şahsa defalarca ateş ederek yaraladı. Yere düşmesine rağmen bacaklarına doğru ateş etmeye devam eden Mikail T. daha sonra panikle kaçmaya başladı. Olayı gören site güvenlikleri polis ve ambulansa haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Alacak verecek kavgası

Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, saldırgan şahsın Mikail T. olduğunu tespit etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde yakalanan Mikail T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkili arasında uyuşturucu madde alışverişi nedeniyle alacak-verecek davası olduğu, parasını alamayan Mikail T. bu yüzden saldırdığı öğrenildi. Yaşanan silahlı yaralama olayı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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